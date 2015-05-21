Переименовано азербайджанское отделение РИА Новости, в структуру назначен новый директор

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Приостановил свою деятельность сайт (novosti.az) азербайджанского отделения информационного агентства РИА Новости.

Как сообщает Report, вместо этого будет функционировать новый сайт агентства sputnik.az.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня в Азербайджане будет функционировать сайт sputnik.az под брендом "Спутник" компании "Россия сегодня". Сайт будет представлять читателям информацию на азербайджанском и русском языках.

Генеральным директором "Спутник-Азербайджан" назначен Вугар Халилов.