Изменен судья, рассматривающий иск ANS ÇM против НСТР

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском административно-экономическом суде №1 было продолжено очередное заседание по жалобе компании ANS против решения Национального совета телерадиовещания (НСТР) о ликвидации лицензии телекомпании.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльчина Мамедова адвокат компании ANS ÇM Рагиф Мустафаев выразил протест суду. Он заявил о предвзятости принятых решений. Представитель НСТР Тогрул Мамедов отметил, что их возражение направлено на затягивание процесса.

На процессе был объявлен перерыв для рассмотрения ходатайства в связи с протестом.

Процесс был продолжен после перерыва. Выдвинутое ходатайство удовлетворено, дело передано в производство судьи Мусеиба Байрамова.

Процесс отложен в целях ознакомления судьи М.Байрамова с делом. Очередное заседание суда назначено на 9 сентября.

Отметим, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями ст. 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании". Затем компания ANS ÇM обратилась в суд и потребовала аннулировать решение о ликвидации лицензии ANS ÇM и взыскать у НСТР 1 млн. манатов.