Издан первый номер журнала "Мультикультурализм" за этот год

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Издан первый номер за 2017 год журнала "Мультикультурализм", являющегося общим изданием Бакинского международного центра мультикультурализма, Национальной академии наук Азербайджана и Азербайджанского фонда творчества.

Как сообщили Report в пресс-службе Фонда творчества, на первой странице журнала размещено распоряжение президента Ильхама Алиева об объявлении 2017 года в Азербайджане "Годом Исламской солидарности".

После размещены поздравительное письмо президента участникам конференции "Исламская солидарность – зов времени", поздравление азербайджанского народа с праздником Новруз.

Официальная часть журнала закрывается информацией о "Ходжалинском шествии".

В рубрике "Азербайджанство" размещена речь общенационального лидера Гейдара Алиева на торжественном 100-летнем юбилее видного государственного, общественного и научного деятеля Азербайджана Азиза Алиева.

В рубрике "Год Исламской солидарности" под названием "Призывы солидарности в классическом наследии" приведены отрывки из стихов Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Шаха Исмаила Хатаи, Мухаммеда Физули, Ашуга Али, Сеида Азима Ширвани, Мухаммеда Хади, Абдуллы Шаига, Гусейна Джавида.

В этом же разделе размещены материалы сотрудника Госкомитета по работе с религиозными структурами Азера Нахмедова "Исламская солидарность и современность", президента центра по печатным и научным исследованиям "Дельта", главного редактора журнала "Мадарат Гарбия" ("Madarat Gharbiyya"), ливанского ученого Махмуда Хайдара "Теологическое сближение: диалог между современным католическим христианством и исламом" (на французском языке).

В разделе "Форумы, конференции, круглые столы" приведена повестка международной конференции "Исламская солидарность – зов времени".

В рубрике "История религии" напечатана статья сотрудника Музея национальной истории Азербайджана НАНА Али Фархадова "Совершенное выражение мусульманской солидарности и мультикультурализма".

В разделе Homo Sapiens размещена статья известного поэта и публициста Матлаба Аги "Что нас ждет в будущем?".

В рубрике "Ахундовский зал" напечатана повесть известного журналиста Азера Гараченли "Объединение".

В этот раз приложение к журналу "Регион" посвящено писателям северо-западного региона. В приложении изданы стихи Гии Пачхаташвили, Вагифа Аслана, Гиймета Магеррамли, Камиля Гардашова, Шахида Мамедкеримова, Хадии Шафагат, Рамиза Орсара, Раджика Агаджани, Гошкара Гарачайлы, Бахар Самин, Афсаны Абдуллаевой, Мамеда Мамедова, Эльчина Гаджиева, Кянана Рзы, Матанат Керимовой, Георгия Кечаари, Надира Зиядлы Гырчака и др. (на азербайджанским, аварском и удинском языках).

Отметим, что очередной визит приложения "Регион" состоится в регионы Нахчыванской АР.