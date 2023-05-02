Избраны новые члены Вещательного совета İTV

Избраны новые члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Избраны новые члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По итогам голосования секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана, руководитель аппарата Гасан Джафаров, гендиректор Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана Теймур Керимли и член правления Совета прессы Азер Хасрат были избраны новыми членами Вещательного совета.

Спикер Сахиба Гафарова пожелала новым членам Вещательного совета успехов в деятельности.