О нас

Избраны новые члены Вещательного совета İTV

Избраны новые члены Вещательного совета İTV Избраны новые члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (İTV).
Медиа
2 мая 2023 г. 12:54
Избраны новые члены Вещательного совета İTV

Избраны новые члены Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По итогам голосования секретарь Конфедерации профсоюзов Азербайджана, руководитель аппарата Гасан Джафаров, гендиректор Института рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной академии наук Азербайджана Теймур Керимли и член правления Совета прессы Азер Хасрат были избраны новыми членами Вещательного совета.

Спикер Сахиба Гафарова пожелала новым членам Вещательного совета успехов в деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İTV-nin Yayım Şurasına yeni üzvlər seçilib - SİYAHI - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Twitter заблокировал аккаунты телеканала NDTV и агентства ANI
Twitter заблокировал аккаунты телеканала NDTV и агентства ANI
29 апреля 2023 г. 19:09
Представители СМИ приняли участие в акции по посадке деревьев, приуроченной к 100-летию Гейдара Алиева
ФотоПредставители СМИ приняли участие в акции по посадке деревьев, приуроченной к 100-летию Гейдара Алиева
27 апреля 2023 г. 13:41
Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений
ВидеоHaber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений
26 апреля 2023 г. 22:56
В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
Гость Поговорим? Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане
Гость "Поговорим?" Умайра Тагиева рассказала о возможном дефиците воды в Азербайджане
21 апреля 2023 г. 17:08
Президент Ильхам Алиев в городе Сальян дал интервью Азербайджанскому телевидению
Президент Ильхам Алиев в городе Сальян дал интервью Азербайджанскому телевидению
19 апреля 2023 г. 00:16
Гость передачи Поговорим? Фардин Исазаде затронул тему о вероятности новой войны в регионе
Гость передачи "Поговорим?" Фардин Исазаде затронул тему о вероятности новой войны в регионе
15 апреля 2023 г. 10:55
Милли Меджлис обсудит избрание членов Вещательного совета ITV
Милли Меджлис обсудит избрание членов Вещательного совета ITV
13 апреля 2023 г. 16:09
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Азербайджане выданы лицензии вещателям на универсальных платформах
В Азербайджане выданы лицензии вещателям на универсальных платформах
11 апреля 2023 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi