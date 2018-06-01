Избран новый гендиректор İTV

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Балакиши Гасымов избран на должность генерального директора компании "Общественное телевидение и радио" (İTV).
Как сообщает Report, в связи с этим были проведены выборы в Национальном совете телевидения и радиовещания.
На должность гендиректора İTV претендовало 7 человек - Аббасов Рауф Музаффар оглы, Аббасов Сабухи Мубариз оглы, Мехралиева Шафаг Акиф гызы, Мехтиева Рахиля Ибрагим гызы, Халилова Гаранфиль Али гызы, Гараев Садыг Гурбан оглы, Гасымов Балакиши Алекпер оглы.
İlkin PirəliАвтор новости
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