Избран новый гендиректор İTV

© Report

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Балакиши Гасымов избран на должность генерального директора компании "Общественное телевидение и радио" (İTV).

Как сообщает Report, в связи с этим были проведены выборы в Национальном совете телевидения и радиовещания.

На должность гендиректора İTV претендовало 7 человек - Аббасов Рауф Музаффар оглы, Аббасов Сабухи Мубариз оглы, Мехралиева Шафаг Акиф гызы, Мехтиева Рахиля Ибрагим гызы, Халилова Гаранфиль Али гызы, Гараев Садыг Гурбан оглы, Гасымов Балакиши Алекпер оглы.