Информационному агентству Report исполняется 1 год - ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется один год со дня начала деятельности информационного агентства (ИА) Report.

За прошедший год ИА Report собрало широкую читательскую аудиторию, оперативно доводя до читателей информацию о происходящих в стране и мире самых важных событиях в политике, экономике, обществе, спорте, культуре и других сферах.

Наряду с этим, за прошедший период сайт www.report.az, являющийся основным веб-ресурсом ИА Report, утвердил себя в качестве надежного источника информации для других органов СМИ. Новости агентства распространяют свыше 100 действующих в стране информационных ресурсов, в том числе телевидение, радио, газеты, новостные сайты. Благодаря русскоязычной и англоязычной версиям сайта новости об общественно-политической жизни Азербайджана попадают в центр внимания международных СМИ.

За прошедший год происходящие в стране наиболее важные события широко освещались на сайте агентства. Среди них можно отметить прошедшие в Баку и ставшие важным спортивным событием Европы первые Европейские игры "Баку-2015".

Агентство Report стало одним из ведущих информационных ресурсов по количеству и качеству новостей, посвященных первым Европейским играм "Баку-2015". Так, в период проведения Игр www.report.az распространил 2172 новости, из них 1003 на азербайджанском, 631 - на русском, 538 - на английском языке. Читатели Report в период проведения Европейских игр имели возможность следить за прямой трансляцией игр на сайте, ознакомиться с самыми интересными моментами соревнований, запечатленными фотографами агентства.

Report на высоком уровне освещал прошедшие в Азербайджане 23 декабря 2014 года муниципальные выборы, а сейчас знакомит читателей с последними новостями о выборах в Милли Меджлис V созыва.

Деятельность сотрудников Report за прошедший период получила высокую оценку на государственном уровне. Так, указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о награждении представителей средств массовой информации, редактор Информационного агентства Report Имдад Ализаде был награжден медалью "Терегги".

Кроме того, продемонстрировавший гражданскую позицию при выполнении профессионального долга в экстремальной ситуации во время пожара в многоэтажном жилом здании на территории Бинагадинского района, фотокорреспондент ИА Report Орхан Азимов был принят министром внутренних дел, генерал-полковником Рамилем Усубовым и удостоен "Почетной грамоты" министерства.

Информационное агентство Report также предоставляет подписчикам информацию посредством ежедневных бюллетеней. Структуры и лица, подписавшиеся на публикуемые агентством информации, приобретают право на чтение на сайте www.report.az закрытых информаций аналитического характера.

Средняя ежесуточная продукция ИА Report на азербайджанском языке составляет 140-150 информаций, на русском языке - 80-90, на английском языке - 40-50 информаций.