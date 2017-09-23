Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Исполняется год с начала деятельности новостного сайта Missiya.az.

Как сообщает Report, начавший свою деятельность 23 сентября прошлого года портал отличается своеобразным стилем и добился формирования довольно широкой читательской аудитории. Читателям представлена русскоязычная версия портала, работающего 24 часа в сутки в редиме онлайн.

Главный редактор портала Идрак Джамалбейли отметил, что популяризация и продвижение нового информационного ресурса очень сложная задача: "В интернет-пространстве Азербайджана довольно много сайтов. Конкурировать с серьезными новостными ресурсами в их числе очень сложно. Но несмотря на это за прошедший год нам удалось популяризовать Missiya.Az и создать свою аудиторию. В медиа-пространстве, можно сказать, ежедневно так или иначе используются наши новости. Мы работам и с общественно-политическими, и с социально-экономическими и в соответствии с требованием времени развлекательными новостями. Наши сотрудник переводят новости турецких и российских СМИ. Кроме того, мы размещаем аналитические статьи и авторские материалы на актуальные темы и национальные вопросы. Мы стараемся, в своей детальности максимально соответствовать профессиональному поведению журналистов, быть вдали от предвзятости, необъективности".

И.Джамалбейли добавил, что в будущем Missiya.Az расширит свою деятельность: "Мы стараемся расширить свои ряды, усилить технические возможности. Наша цель в получении большей аудитории. У нас есть конкретная программа деятельности для этого. Мы анализируем слабые и сильные стороны, чтобы в будущем не спотыкаться".