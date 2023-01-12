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Исполнительный директор: У субъектов медиа достаточно времени для регистрации в реестре

Исполнительный директор: У субъектов медиа достаточно времени для регистрации в реестре "У субъектов медиа осталось достаточно времени, чтобы зарегистрироваться в медиа-реестре".
Медиа
12 января 2023 г. 13:39
Исполнительный директор: У субъектов медиа достаточно времени для регистрации в реестре

"У субъектов медиа осталось достаточно времени, чтобы зарегистрироваться в медиа-реестре".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов сообщил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Наши сотрудники готовы оказать субъектам медиа техническую помощь в этом вопросе. Мы не имеем права применять те или иные санкции в отношении субъектов медиа, не прошедших регистрацию. По истечении предусмотренного в законе 6-месячного периода мы обратимся в связи с ними в суд. Решение о продолжении или приостановлении их деятельности примет суд", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İcraçı direktor: “Reyestrdən keçmək üçün media subyektlərinin kifayət qədər vaxtı var”

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