Исполнительный директор: У субъектов медиа достаточно времени для регистрации в реестре

"У субъектов медиа осталось достаточно времени, чтобы зарегистрироваться в медиа-реестре".

"У субъектов медиа осталось достаточно времени, чтобы зарегистрироваться в медиа-реестре".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов сообщил на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Наши сотрудники готовы оказать субъектам медиа техническую помощь в этом вопросе. Мы не имеем права применять те или иные санкции в отношении субъектов медиа, не прошедших регистрацию. По истечении предусмотренного в законе 6-месячного периода мы обратимся в связи с ними в суд. Решение о продолжении или приостановлении их деятельности примет суд", - отметил он.