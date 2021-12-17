Исполнительный директор MEDİA: Предложение Report по законопроекту "О медиа" будет рассмотрено

"Новый законопроект "О Медиа" подготовлен очень хорошо. Но было бы неплохо внести некоторые коррективы в проект”.

Новый законопроект "О медиа" хорошо проработан, но было бы неплохо внести в него некоторые коррективы.

Об этом заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сегодня во время обсуждения законопроекта ”О медиа" во втором чтении на совместном заседании комитетов парламента по правовой политике, государственному строительству и правам человека.

По его словам, в статью 13 проекта (Использование информации) должны быть внесены поправки. “Согласно пункту 13.1 проекта, медиа-субъект может использовать информацию и программы другого медиа-субъекта на основе подписки или договора со ссылкой. В пункте 13.2 проекта отмечается, что при отсутствии подписки или договора медиа-субъект может использовать со ссылкой не больше одной третьей части информации другого медиа-субъекта. В пункте 13.3 отмечено, что пункты 13.1 и 13.2 настоящего закона не распространяются на официальную информацию (пресс-релизы), распространяемую государственными органами (учреждениями), и использование материалов информационных агентств”, - заявил директор Report.

Ф.Гусейналиев предложил пересмотреть пункт 13.3 законопроекта. “Считаю, что этот пункт необходимо пересмотреть. Медиа-субъекты должны использовать информацию по подписке или по договору (частная, эксклюзивная информация) со ссылкой на информационные агентства".

Исполнительный директор Агентства по развитию Медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов отметил, что согласен с этим. “Все рекомендации мы отмечаем и обсуждаем. Данный вопрос находится в процессе решения, мы обсудим включение данного предложение в законопроект", - сказал он.