Исполнительной директор MEDİA встретился с иностранными журналистами

28 ноября исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с иностранными журналистами.

28 ноября исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с иностранными журналистами.

Об этом Report сообщили в MEDİA.

В ходе встречи Ахмед Исмаилов подробно проинформировал гостей о проводимых в Азербайджане реформах в сфере медиа, законе Азербайджанской Республики "О медиа" и сути медиа-реестра.

Он рассказал о многогранных и комплексных мерах, принимаемых для укрепления экономической независимости субъектов медиа, повышения профессионализма, ответственности журналистов и медийной грамотности общества.

На встрече первый секретарь посольства Азербайджанской Республики в Бельгии и Люксембург, представительства при Европейском союзе Рамиль Тагиев затронул такие вопросы, как форматы сотрудничества в области медиа и укрепление связей с представителями зарубежных СМИ, подчеркнул важность повышения эффективности и позитивной динамики взаимодействия и партнерства.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями об укреплении международных связей в области медиа, перспективах эффективного сотрудничества и развития.