Исмет Саттаров: На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти

На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти, что вызывает сожаление.

На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти, что вызывает сожаление.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Аудиовизуального cовета Исмет Саттаров.

Он отметил, что подобные случаи происходят и в социальных сетях:

"Главное - не допускать нарушений закона на телепередачах. В последнее время стиль поступающих от СМИ запросов меняется в положительную сторону. Запросы очень точные и обоснованные, и это отрадно".

Председатель совета также предложил увеличить число аналитических сюжетов.

Шафига Назимгызы, Севиль Сеймур