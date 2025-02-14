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Исмет Саттаров: На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти

Исмет Саттаров: На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти, что вызывает сожаление.
Медиа
14 февраля 2025 г. 11:37
Исмет Саттаров: На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти

На телевидении все еще имеют место случаи дискриминации и разжигания ненависти, что вызывает сожаление.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Аудиовизуального cовета Исмет Саттаров.

Он отметил, что подобные случаи происходят и в социальных сетях:

"Главное - не допускать нарушений закона на телепередачах. В последнее время стиль поступающих от СМИ запросов меняется в положительную сторону. Запросы очень точные и обоснованные, и это отрадно".

Председатель совета также предложил увеличить число аналитических сюжетов.

Шафига Назимгызы, Севиль Сеймур

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Версия на азербайджанском языке İsmət Səttarov: Televiziyalarda hələ də ayrı-seçkilik və nifrət çıxışlarının olması təəssüf doğurur

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