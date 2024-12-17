Исмет Саттаров: Включение медиаграмотности в образовательные программы стало необходимостью

Медиаграмотность - это способность находить, оценивать и эффективно использовать нужную информацию.

Медиаграмотность - это способность находить, оценивать и эффективно использовать нужную информацию.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров на конференции на тему "Медиаграмотность".

По его мнению, понимание информации, принципов журналистики, работы СМИ, критическое мышление, а также осознание того, что распространяемые в СМИ информация и события не всегда отражают реальность, составляют основу медиаграмотности.

Саттаров отметил, что правильный анализ информации имеет большое значение не только для журналистов, но и для читателей, поэтому важно повышение уровня медиаграмотности среди населения. Включение медиаграмотности в образовательные программы разных уровней стало необходимостью в современном мире, заключил он.