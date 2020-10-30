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Исмаил Рафигоглу: Один член "Медиа-школы" Report сражается с врагом на фронте

Исмаил Рафигоглу: Один член "Медиа-школы" Report сражается с врагом на фронте В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов
Медиа
30 октября 2020 г. 16:51
Исмаил Рафигоглу: Один член Медиа-школы Report сражается с врагом на фронте
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Завершена программа обучения очередной группы участников "Медиа-школы" Информационного агентства Report.

Восьми журналистам, которые готовили новости, интервью, репортажи, исследования, изучали тайны журналистской профессии, участвовали в мониторингах и опросах, были вручены сертификаты.

Главный редактор Информационного агентства Report Мурад Алиев на встрече с участниками программы сказал, что данный выпуск "Медиа-школы" пришелся на несколько непростой момент: "На самом деле это дополнительная возможность. Каждому журналисту надо работать в экстремальных условиях. Я надеюсь, что за эти два месяца вы смогли усвоить базовые знания. В дальнейший период вы должны работать над собой. Двери Report всегда открыты для вас. Из-за периода коронавируса можно приходить по одному для соблюдения правил карантинного режима и повышать практические знания. С появлением вакансии, возникновении необходимости в какой-то сфере, мы привлекаем к работе студентов медиа-школы Report".

Координатор медиа-школы Исмаил Рафигоглу отметил, что военное положение сильно действует на процесс обучения: "Один член "Медиа-школы" Report сейчас сражается с врагом на фронте. Мы надеемся, что он вернется живым и здоровым и получит свой сертификат. За этот период обучения мы полностью освоили программу. У нас были встречи с Валехом Дадашовым, имеющим большой эфирный опыт, опытным журналистом Аскером Алиоглу, специалистом по цифровому маркетингу Гюнай Джафарли. Мы готовили видеопрос, фоторепортаж, провели мониторинги и интервью. На пресс-конференции имитационного характера прижали в угол премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С волнением наблюдая за боями за Нагорный Карабах, превратились в участников информационной войны".

Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Целью медиа-школы является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, привить молодым журналистам современные тренды мировой журналистики. В школе были применены новейшие методы обучения, были укреплены практические знания и навыки молодых кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıl Rafiqoğlu: “Report Media Məktəbinin bir üzvü hazırda cəbhədə düşmənlə döyüşür”

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