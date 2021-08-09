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Исмаил Рафигоглу: Не каждый участник способен осилить всю программу

Исмаил Рафигоглу: Не каждый участник способен осилить всю программу Завершена программа обучения седьмой по счету группы Медиа-школы, функционирующей при Информационном агентстве Report.
Медиа
9 августа 2021 г. 17:59
Исмаил Рафигоглу: Не каждый участник способен осилить всю программу

Завершена программа обучения седьмой по счету группы Медиа-школы, функционирующей при Информационном агентстве Report.

Семерым журналистам, освоившим азы журналистской профессии, в том числе навыки по подготовке новостей, интервью, репортажей, исследований, видеосюжетов, фоторепортажей, вручены сертификаты.

Директор Информационного агентства Report Фуад Гусейналиев на встрече с выпускниками Медиа-школы рассказал о значимости профессии журналиста.

"Журналистика крайне интересная, но сложная сфера деятельности. Сегодня средства массовой информации нуждаются в профессиональных кадрах. Наше агентство помогает журналистам реализовать себя через Медиа-школу. Надеюсь, что сегодняшние выпускники Медиа-школы в будущем получат работу в самых престижных медиа-структурах страны, в том числе и в Report", - отметил он.

Руководитель Медиа-школы Исмаил Рафигоглу поздравил выпускников с успешным завершением программы обучения: "Практика показывает, что далеко не каждый участник осиливает всю программу. Некоторые уходят, когда дело доходит до практической стороны, скажем, проведения опроса или организации интервью. Молодые журналисты этой группы справились с поставленными задачами. В Медиа-школе Report состоялись интересные встречи с известным радио-и телеведущим Джавидом Османовым, членом правления Федерации спортивных журналистов Азербайджана, председателем Центра спортивных исследований Эльшаном Мамедовым, известным публицистом, переводчиком, писателем Нариманом Абдулрахманлы, студенты также были гостями студии радио Space 104 FM".

Медиа-школа Информационного агентства Report начала деятельность в июне 2018 года. Ее целью является подготовка профессиональных кадров в сфере журналистики. Здесь применяются новейшие методы обучения, направленные на закрепление практических знаний и навыков начинающими журналистами. Медиа-школу Report окончили десятки молодых людей, которые сейчас работают в различных медиа-структурах страны.

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Версия на английском языке ФотоHead of Report Media School: Not all participants stand until the end of the training
Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıl Rafiqoğlu: “Heç də hər iştirakçı təlimin sonuna kimi davam gətirmir”

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