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Иран ведет тайную деятельность в Грузии под прикрытием религии

Иран ведет тайную деятельность в Грузии под прикрытием религии Телеканал Xəzər подготовил сюжет под названием "Разоблачена тайная деятельность Ирана в Грузии".
Медиа
17 ноября 2022 г. 14:45
Иран ведет тайную деятельность в Грузии под прикрытием религии

Телеканал Xəzər подготовил сюжет под названием "Разоблачена тайная деятельность Ирана в Грузии".

Как сообщает Report, съемочная группа программы Xəzər Xəbər побывала в Грузии и побеседовала с жителями Тбилиси, Марнеули и Гарачёп.

В сюжете житель Грузии Идрис Исмаилов рассказал о религиозных ячейках, созданных Ираном в Грузии:

"Среди них шиитские организации "Зейнеб", "Фатима", которые по сути не шиитские, а проиранские. Иранцы развели здесь активную деятельность и это не есть хорошо".

Вагиф Акбаров, первый шейх Управления мусульман Грузии, отметил, что Иран имеет влияние в Грузии: "Их слова и дела совершенно не совпадают. Они прибегают к манипуляциям. Под прикрытием религии здесь проводится иранская политика".

Вагиф Акбаров открыто заявляет, что именно из-за влияния иранской стороны он был вынужден покинуть пост шейха.

Глава Государственного агентства Грузии по делам религий Заза Вашакмадзе признает, что религиозные деятели должны проходить обучение в самой стране, а не за ее пределами: "Мы проводим обсуждения на этот счет".

Грузинский депутат Заур Даргали сказал, что молодые азербайджанцы могут получить образование, не выезжая за границу: "Одним из основных факторов, способствующих этому, является поддержка азербайджанского государства. На протяжении многих лет SOCAR финансирует образование представителей азербайджанской молодежи в Грузии и уже имеются серьезные результаты".
В результате журналистского расследования было установлено, что в Грузии действует 11 751 организация и компания с иранскими инвестициями. Журналисты попытались получить ответы на вопросы о том, какую именно деятельность эти организации ведут в Грузии.

Представляем вниманию читателей сюжет:

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Версия на азербайджанском языке İran Gürcüstanda din adı altında gizli fəaliyyət göstərir - VİDEO

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