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"Интерфакс-Азербайджан" исполняется 20 лет

"Интерфакс-Азербайджан" исполняется 20 лет Со дня основания информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" проходит 20 лет.
Медиа
2 мая 2023 г. 17:06
Интерфакс-Азербайджан исполняется 20 лет

Со дня основания информационного агентства "Интерфакс-Азербайджан" проходит 20 лет.

Как сообщает Report, агентство было создано в октябре 2002 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) азербайджанской стороны и международной информационной группой "Интерфакс" с российской стороны по личной инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева и президента России Владимира Путина.

Целью создания агентства "Интерфакс-Азербайджан" было оперативное, объективное и точное информирование как азербайджанских, так и зарубежных читателей о процессах, происходящих в Азербайджане, доведение до международной общественности правды о республике и формирование точного, полного представления о стране.

Опыт 20 лет показал, что информационное агентство достигло поставленной перед ним цели, оно публиковало "горячие" новости в режиме онлайн на азербайджанском и русском языках о самых важных и интересных событиях в стране, делало эксклюзивные интервью с видными деятелями Азербайджана, представителями власти и бизнеса, готовило подробную информацию о деятельности действующих в стране промышленных предприятий, компаний и банков, публиковало всесторонние и оперативные новости об работе и инициативах правительства.

"Интерфакс-Азербайджан" был активен и в период 44-дневной Отечественной войны, широко освещал происходящее на передовой и был одним из СМИ, взявших в связи с этим эксклюзивное интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Report поздравляет коллектив информационного агентства во главе с генеральным директором и главным редактором Анаром Азизовым и желает ему новых творческих успехов.

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Версия на азербайджанском языке “İnterfaks-Azərbaycan” 20 yaşında

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