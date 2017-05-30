Институт языковедения: В речи ведущих AzTV обнаружен ряд нарушений норм литературного языка

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "В речи ведущих Азербайджанского государственного телевидения обнаружен ряд нарушений норм литературного языка".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции на тему "Языковая панорама телеканалов" заявила ведущий научный работник мониторингового отдела Института языковедения НАНА Назакат Газиева.

По ее словам, несмотря на ошибки, наилучшая ситуация с сохранением литературного языка наблюдается на государственном телевидении: "В результате мониторинга были обнаружены факты по всем уровням литературного языка. На фонетическом уровне бывают проблемы с произношением согласных. Эти проблемы больше всего бывают в речи получивших образование на русском языке лиц, возникают также из-за диалекта. Серьезная проблема - это и неправильное ударение".