Иностранные гости отбыли в Физули для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме

Иностранные гости, которые примут участие во II Шушинском глобальном медиа-форуме, отправились в Физули.

Иностранные гости, которые примут участие во II Шушинском глобальном медиа-форуме, отправились в Физули.

Как сообщает Report, самолет с гостями совершит посадку в Международном аэропорту Физули.

II Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией" проходит в культурной столице Азербайджана 20-22 июля. Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.