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Иностранные гости отбыли в Физули для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме

Иностранные гости отбыли в Физули для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме Иностранные гости, которые примут участие во II Шушинском глобальном медиа-форуме, отправились в Физули.
Медиа
20 июля 2024 г. 10:33
Иностранные гости отбыли в Физули для участия во II Шушинском глобальном медиа-форуме

Иностранные гости, которые примут участие во II Шушинском глобальном медиа-форуме, отправились в Физули.

Как сообщает Report, самолет с гостями совершит посадку в Международном аэропорту Физули.

II Шушинский глобальный медиа-форум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией" проходит в культурной столице Азербайджана 20-22 июля. Форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоII Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirak edəcək xarici media nümayəndələri Füzuliyə yola düşüb

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