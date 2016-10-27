Информационному агентству Report исполняется 2 года - ВИДЕО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется два года со дня начала деятельности информационного агентства (ИА) Report.

За прошедшие два года ИА Report собрало широкую читательскую аудиторию, оперативно доводя до читателей информацию о происходящих в стране и мире самых важных событиях в политике, экономике, обществе, спорте, культуре и других сферах.

Наряду с этим, за прошедший период сайт www.report.az, являющийся основным веб-ресурсом ИА Report, утвердил себя в качестве надежного источника информации для других органов СМИ. Новости агентства распространяют свыше 100 действующих в стране информационных ресурсов, в том числе телевидение, радио, газеты, новостные сайты. Благодаря русскоязычной и англоязычной версиям сайта новости об общественно-политической жизни Азербайджана попадают в центр внимания международных СМИ.

За прошедшие два года происходящие в стране наиболее важные события широко освещались на сайте агентства. Среди них можно отметить апрельские бои, завершившиеся успехом азербайджанских военнослужащих ("Четырехдневная война"), Гран-при Европы Формула-1, которая прошла в Баку 17-19 июня, чемпионат Европы по футболу во Франции, Летние олимпийские и паралимпийские игры "Рио-2016", всенародное голосование (референдум), назначенный на 26 сентября, и другие важные общественно-политические и спортивные события.

Только во время "апрельских боев" Report опубликовал сотни новостей на азербайджанском, русском и английском языках.

Накануне референдума, в день проведения голосования и в последующие дни Report опубликовал около 300 новостей.

Во время Гран-при Европы Формула-1 было опубликовано более 300 новостей, во время Летних олимпийских и паралимпийских игр "Рио 2016" - 416 новостей.

Информационное агентство Report также предоставляет подписчикам информацию посредством ежедневных бюллетеней. Структуры и лица, подписавшиеся на публикуемые агентством информации, приобретают право на чтение на сайте www.report.az закрытых новостей аналитического характера.

Средняя ежесуточная продукция ИА Report на азербайджанском языке составляет 180-190 новостей, на русском языке - 110-120, на английском языке - 50-60 новостей.