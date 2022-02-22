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Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры

Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры Информационное агентство Report удостоено награды Генеральной прокуратуры Азербайджана в номинации "Друг прокуратуры".
Медиа
22 февраля 2022 г. 11:33
Информационное агентство Report удостоено награды Генпрокуратуры

Информационное агентство Report удостоено награды Генеральной прокуратуры Азербайджана в номинации "Друг прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом было объявлено сегодня на мероприятии в связи с присуждением награды "Друг прокуратуры" представителям СМИ, тесно сотрудничающим с органами прокуратуры.

Решением соответствующей комиссии также были выбраны победители в номинациях "Лучший следователь года" и "Лучший обвинитель года".

Среди средств массовой информации награды было удостоено Информационное агентство Report. Награду генеральному директору Report Фуаду Гусейналиеву вручил генпрокурор Кямран Алиев.

Фуад Гусейналиев выразил глубокую признательность генпрокурору за высокую оценку деятельности агентства:

"За деятельностью органов прокуратуры мы также можем наблюдать посредством соцсетей. Это свидетельствует о прозрачном и оперативном подходе Генпрокуратуры к событиям".

Было отмечено, что впервые церемония присуждения подобных наград была проведена прокуратурой в прошлом году, впредь эта традиция будет продолжена.

В ходе мероприятия заместитель главного редактора газеты "Азербайджан" Рафиг Мамедли и гендиректор ООО Xəzər TV Мурад Дадашов, которые также были удостоены награды "Друг прокуратуры", поблагодарили за оказанное внимание и выразили удовлетворение сотрудничеством с органами прокуратуры.

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Версия на английском языке ФотоReport News Agency awarded by Azerbaijan Prosecutor General's Office
Версия на азербайджанском языке Фото"Report" İnformasiya Agentliyi Baş Prokurorluq tərəfindən mükafata layiq görülüb

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