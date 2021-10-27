Информационное агентство Report отмечает 7-летие

Сегодня исполняется 7 лет со дня начала деятельности информационного агентства Report

Сегодня исполняется 7 лет со дня начала деятельности информационного агентства Report.

ИА Report функционирует в онлайн медиа-пространстве Азербайджана с 2014 года, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. За минувшие семь лет агентство оперативно освещало самые важные события в стране и мире из области политики, экономики, общества, спорта, культуры и других сфер, собрав широкую читательскую аудиторию.

Report ежедневно информирует своих читателей о последних событиях посредством информационных бюллетеней. Подписавшись на рассылку Report, учреждения и частные лица получают возможность более оперативного доступа к новостям и аналитическим материалам, публикующимся на сайте агентства www.report.az .

Отдавая предпочтение эксклюзивным новостям, ИА Report стало надежным и достоверным источником информации, новости со ссылкой на Report ежедневно публикуют более 100 местных и зарубежных авторитетных СМИ.

Особое место в своей деятельности агентство Report отводит информированию страны и мировой общественности о выдающейся победе Азербайджана в Отечественной войне, а также восстановлении освобожденных территорий и претворяемых в жизнь проектах. Для оперативного информирования читателей ИА Report работает в формате 24/7, оперативно переводя публикуемые новости на русский и английский языки.

В настоящее время корпункты Report действуют по всей стране, особое внимание уделяется подготовке материалов о социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим, представительства агентства оперативно функционируют в Грузии, России, Турции, Украине, США и Франции.

Передавая накопленный опыт и следуя традициям преемственности, опытные медиа-специалисты ИА Report обучают молодежь секретам журналистской профессии. С этой целью уже много лет при агентстве успешно действует медиа-школа. Благодаря применяемым в учебном процессе современным методам и отработке практических навыков, выпускники медиа-школы Report легко трудоустраиваются в отечественном медиа-пространстве.

Report также регулярно оказывает информационную поддержку мероприятиям местного и международного масштаба.

Учитывая, что онлайн-медиа не стоят на месте, Report продолжит совершенствовать свою работу, чтобы предоставлять общественности наиболее полную информацию о значимых событиях дня.

В настоящее время информационное агентство Report входит в состав компании Global Media Group.

Report выражает признательность своим читателям, государственным структурам, депутатам, представителям НПО, юристам, посольствам, экспертам, выбравшим Report и успешно сотрудничавшим с нами все эти 7 лет, и желает успехов во всех начинаниях!