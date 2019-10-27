​Информационное агентство Report отмечает 5-летний юбилей

Сегодня исполняется 5 лет со дня начала деятельности Информационного агентства (ИА) Report.

Агентство было создано в 2014 году в целях обеспечить общественность наиболее полной информацией с учетом благоприятных условий, созданных для деятельности свободной прессы, упрощения доступа общественности к новостным онлайн-ресурсам, присоединения в последние годы страны к масштабным проектам, проведения в республике грандиозных мероприятий.

Действующее на азербайджанском, русском и английском языках Информагентство Report за истекшие 5 лет набрало широкую читательскую аудиторию, оперативно доводя до читателей информацию о происходящих в стране и мире самых важных событиях в политике, экономике, обществе, спорте, культуре и других сферах.

Информационное агентство Report предоставляет подписчикам информацию посредством ежедневных бюллетеней. Учреждения и лица, подписавшиеся на новости агентства, получают доступ к закрытым публикациям, аналитическим статьям на сайте www.report.az .

С момента своего создания целью агентства является ОПЕРАТИВНОЕ информирование читателей о важнейших событиях в стране и мире, представление АНАЛИТИЧЕСКИХ материалов об общественно-политических и экономических процессах, публикация ЭКСКЛЮЗИВНОЙ информации о значимых событиях дня, освещение крупномасштабных мероприятий в Азербайджане посредством ФОТО- и ВИДЕОРЕПОРТАЖЕЙ.

Агентство с самого первого дня отдает предпочтение эксклюзивным новостям, благодаря чему оно стало надежным первоисточником для всех отечественных сайтов. На сегодняшний день более 100 авторитетных местных и зарубежных СМИ ежедневно публикуют эксклюзивные новости со ссылкой на Report.

Особое внимание Report уделяет всестороннему освещению процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, доведению азербайджанских реалий до международного сообщества. С этой целью новости и комментарии, публикуемые на сайте Report.az, который работает в формате 24/7, переводятся на русский и английский языки.

Корреспондентские пункты Report действуют по всей стране, за исключением оккупированных территорий, особое внимание уделяется подготовке материалов, касающихся социально-экономического развития регионов. Специальные бюро агентства в Грузии, России, Турции и Франции внимательно следят за важными событиями в этих странах, развитием отношений между двумя странами, условиями жизни и деятельности проживающих в них азербайджанцев, готовят различные материалы на соответствующие темы.

Агентство продолжает вносить вклад в подготовку квалифицированных журналистов в Азербайджане. В агентстве действует МЕДИА-ШКОЛА, основной целью которой является профессиональная подготовка журналистов, повышение квалификации молодых журналистов в соответствии с современными тенденциями в мировой прессе. Десятки молодых журналистов начали работать в Report и других средствах массовой информации благодаря новейшим методам преподавания в школе, совершенствованию практических навыков и знаний.

Report.az регулярно оказывает информационную поддержку международным и отечественным мероприятиям.

Учитывая, что онлайн-медиа не стоят на месте, Report.az продолжит совершенствовать свою работу, чтобы предоставлять общественности наиболее полную информацию о значимых событиях дня.

Report благодарит всех своих читателей, а также госструктуры, депутатов, НПО, адвокатов, посольства, экспертов, сотрудничающих с агентством, и желает успехов в их деятельности!