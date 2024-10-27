Информационное агентство Report отмечает 10-летие

Сегодня исполняется десять лет со дня начала деятельности информационного агентства Report.

Сегодня исполняется десять лет со дня начала деятельности информационного агентства Report.

В 2014 году ИА Report начало свою деятельность в онлайн-медиа пространстве благодаря имеющимся благоприятным условиям для работы свободной прессы в Азербайджане и целью улучшения доступа общественности к новостным ресурсам в интернете и предоставления ей более полной информации об участии нашей страны в крупномасштабных проектах и проведении престижных мероприятий

На протяжении десяти лет агентство оперативно освещает самые важные события в стране и мире в политике, экономике, общественной жизни, спорте, культуре и других сферах, собрав широкую читательскую аудиторию.

ИА Report также предоставляет информацию подписчикам посредством ежедневных бюллетеней. Компании и частные лица, оформившие подписку на www.report.az, получают преимущество чтения закрытых новостей и аналитических материалов.

С самого начала своей деятельности агентство ставит своей целью оперативное информирование читателей о самых значимых событиях, происходящих в стране и в мире, предоставляя аналитические материалы о социально-политических и экономических процессах, публикуя эксклюзивные интервью и комментарии о ключевых событиях, а также освещая крупные мероприятия в Азербайджане посредством фото- и видеорепортажей.

С первого дня своей работы Report делает акцент на подготовку эксклюзивных новостей, став надежным источником для других местных сайтов и ресурсов. Сегодня эксклюзивные новости Report ежедневно публикуются со ссылкой на источник многочисленными местными и зарубежными авторитетными средствами массовой информации.

Особое место в своей деятельности Report отводит информированию страны и мировой общественности о выдающейся победе Азербайджана в Отечественной войне, а также восстановлении освобожденных территорий и претворяемых в жизнь проектах. Для оперативного информирования читателей ИА Report работает в формате 24/7 на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

В настоящее время корпункты Report действуют по всей стране, особое внимание уделяется подготовке материалов о социально-экономическом развитии регионов. Наряду с этим, представительства агентства оперативно действуют в Турции, США, Франции, Грузии, Украине, России и Казахстане.

Передавая накопленный опыт и следуя традициям преемственности, опытные специалисты ИА Report обучают молодых людей тонкостям журналистской профессии. С этой целью уже много лет при агентстве успешно действует медиа-школа Report. До сегодняшнего дня 17 групп выпускников завершили здесь обучение. Благодаря применяемым в учебном процессе современным методам и отработке практических навыков, выпускники медиа-школы Report трудоустраиваются в отечественном медиа-пространстве.

Report также регулярно оказывает информационную поддержку мероприятиям местного и международного масштаба.

Учитывая стремительное развитие онлайн-медиа, Report продолжит совершенствовать свою работу, чтобы предоставлять общественности максимально полную информацию о самых важных событиях дня.

Информационное агентство Report входит в состав компании Global Media Group.

Report выражает признательность своим читателям, госструктурам, депутатам, представителям НПО, юристам, посольствам, экспертам, выбравшим Report и сотрудничающим с нами все эти 10 лет, и желает успехов во всех начинаниях!