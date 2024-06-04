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В новом выпуске программы "Поговорим?" Ильхама Гасымова рассказала о раннем браке, депрессии и одиночестве

В новом выпуске программы "Поговорим?" Ильхама Гасымова рассказала о раннем браке, депрессии и одиночестве Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.
Медиа
4 июня 2024 г. 16:16
В новом выпуске программы Поговорим? Ильхама Гасымова рассказала о раннем браке, депрессии и одиночестве

Журналист Гамид Гамидов в новом выпуске программы "Поговорим?" представил очередное видеоинтервью.

Как сообщает Report, соведущими Гамида Гамидова в данном выпуске стали его коллеги - журналисты Сеймур Закяряев и Феликс Вишневецкий.

Гостем подкаста стала известная азербайджанская певица Ильхама Гасымова.

В подкасте был затронут вопрос о том, как начинала свою музыкальную карьеру Ильхама Гасымова, как боролась за право представлять страну на музыкальном конкурсе "Евровидение", деньгах и какой она видит себя в возрасте 65 лет.

Ильхама Гасымова рассказала о работе в полиции, как оказалась в Германии, жизни и работе в США.

В ходе беседы была также затронута тема замужества в 17 лет, депрессия, певица пояснила, почему она всегда одна.

И.Гасымова поделилась, как похудела на 23 кг, рассказала о съемках в двух фильмах, общественном мнении и потере близких.

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