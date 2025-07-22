Ильхам Алиев: Независимость азербайджанской прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества

Президент Ильхам Алиев направил поздравление представителям СМИ по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев направил поздравление представителям СМИ по случаю 150-летия национальной прессы Азербайджана.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемые представители медиа!

Дорогие журналисты!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 150-летием создания азербайджанской национальной печати.

С началом издания выдающимся просветителем, издателем Гасан беком Зардаби 22 июля 1875 года газеты "Экинчи" - глашатая прогрессивных идей, зеркала эпохи и общественно-политической жизни, была заложена основа азербайджанской национальной печати. Это важное историческое событие, вызвавшее в тот период большой резонанс на всем Кавказе, придало импульс развитию азербайджанского просветительского движения, национальному пробуждению, формированию национального самосознания и свободомыслия, сыграло значительную роль в воспитании целого поколения прогрессивных журналистов, публицистов, представителей интеллигенции.

Азербайджанская национальная печать во все времена отражала волнующие общество проблемы, передовые идеи и прогрессивные мысли эпохи, вносила исключительный вклад в просвещение нашего народа, пропаганду национальных и общечеловеческих ценностей, развитие азербайджанского литературного языка, способствовала реализации таких возвышенных стремлений нашего народа, как свобода и независимость.

В Азербайджане, обретшем независимость в конце прошлого века, благодаря политической воле и решимости общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии национальной печати, как и во всех сферах общественной жизни, произошел коренной перелом. Как результат коренных реформ, проведенных в тот период в сфере медиа, была усовершенствована и приведена в соответствие с международными стандартами законодательная база, регулирующая деятельность СМИ, устранены искусственные препоны и цензура, ограничивавшие свободу слова и информации. Все это придало импульс стремительному развитию азербайджанских медиа и обеспечило вступление их в новый этап.

Независимость азербайджанской прессы является одним из ключевых условий развития нашего общества. Развитие независимой, сильной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня прессы, руководствующейся интересами народа, и создание необходимых условий для ее свободной деятельности всегда являлись одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим государством. В этом направлении регулярно проводилась системная работа, создана нормативно-правовая база, нацеленная на оздоровление информационной среды в стране, укрепление потенциала и экономических основ деятельности медиа, адаптацию их к вызовам цифровой эпохи, проведены кардинальные реформы с целью укрепления экономической независимости информационных ресурсов и улучшения социальной защиты журналистов.

Сегодня мы уже с гордостью можем сказать, что наша национальная печать за полтора столетия прошла славный и прогрессивный путь развития. Примечательно, что она отмечает нынешний юбилей в Азербайджане, который уже полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

В период 44-дневной Отечественной войны и антитеррористической операции азербайджанские СМИ самоотверженно и упорно трудились как на фронте, так и в тылу, обеспечивая оперативное освещение событий. На этом историческом и судьбоносном для нашей страны и народа этапе азербайджанские медиа сыграли большую роль в оперативном и объективном информировании общества, предотвращении массовых дезинформационных атак, проявили высокий профессионализм, истинный патриотизм и солидарность в донесении нашего правого голоса и нашей позиции до международной общественности. Несомненно, победа, одержанная нами в информационном пространстве, является неотъемлемой частью нашей славной Победы на поле боя, пятилетие которой мы будем отмечать в этом году.

С глубоким уважением и почтением я отдаю дань светлой памяти представителей наших СМИ, ставших шехидами при исполнении служебных обязанностей во фронтовой зоне во время оккупации наших земель и на освобожденных от оккупации территориях в послевоенный период. Их храбрость и героизм никогда не будут забыты.

Сегодня Азербайджанская Республика – это сильное государство, проводящее полностью независимую внешнюю политику, завоевавшее статус политического и экономического центра региона, занявшее достойное место в системе международных отношений. Современная динамика развития нашей страны способствовала росту веса азербайджанских медиа в общемировой информационной сети, повысила их конкурентоспособность.

В предстоящий период для дальнейшего укрепления позиций нашей национальной печати в глобальном информационном пространстве ведущую роль будут играть такие факторы, как повышение медиаграмотности, применение самых передовых коммуникационных технологий, реализация эффективной и гибкой коммуникации, повышение активности на социальных медиаплатформах, цифровизация, применение искусственного интеллекта, борьба с дезинформацией и фейковыми новостями.

В условиях сложной конкурентной среды и формирования во всем мире нового медиа-ландшафта, на нашу национальную печать ложится особая ответственность. Так, в современную эпоху, когда глобальное информационное пространство стремительно трансформируется, международная пропагандистская деятельность оказывает серьезное влияние на имидж, внутреннюю жизнь стран, расширяются возможности искусственного интеллекта, широкое распространение получили гибридные угрозы и deepfake, наши СМИ должны придерживаться принципов профессионализма, объективности, беспристрастности, высокого национального самосознания и патриотизма, решительно пресекать злоупотребления свободой слова и информации, ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего.

Ведущая роль ответственной, творческой, интеллектуальной и профессиональной журналистики в формировании современной медиа культуры неоспорима. Уверен, что азербайджанские медиа и впредь будут продолжать достойно выполнять свои задачи по объективному и профессиональному информированию нашего общества, построению современного общества и укреплению национальной солидарности.

Еще раз сердечно поздравляю вас с этим знаменательным юбилеем, желаю успехов в продолжении славных традиций нашей отечественной печати".