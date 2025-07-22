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Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа должны ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего

Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа должны ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего В условиях сложной конкурентной среды и формирования во всем мире нового медиа-ландшафта, на нашу национальную печать ложится особая ответственность.
Медиа
22 июля 2025 г. 19:38
Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа должны ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего

В условиях сложной конкурентной среды и формирования во всем мире нового медиа-ландшафта, на нашу национальную печать ложится особая ответственность.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева представителям СМИ по случаю 150-летия национальной прессы.

Глава государства отметил, что в современную эпоху, когда глобальное информационное пространство стремительно трансформируется, международная пропагандистская деятельность оказывает серьезное влияние на имидж, внутреннюю жизнь стран, расширяются возможности искусственного интеллекта, широкое распространение получили гибридные угрозы и deepfake, наши СМИ должны придерживаться принципов профессионализма, объективности, беспристрастности, высокого национального самосознания и патриотизма, решительно пресекать злоупотребления свободой слова и информации, ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Azerbaijani media must place national interests above all else
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanın mediası milli maraqları və mənafeyi hər şeydən uca tutmalıdır

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