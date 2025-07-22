Ильхам Алиев: Азербайджанские медиа должны ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего

В условиях сложной конкурентной среды и формирования во всем мире нового медиа-ландшафта, на нашу национальную печать ложится особая ответственность.

В условиях сложной конкурентной среды и формирования во всем мире нового медиа-ландшафта, на нашу национальную печать ложится особая ответственность.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева представителям СМИ по случаю 150-летия национальной прессы.

Глава государства отметил, что в современную эпоху, когда глобальное информационное пространство стремительно трансформируется, международная пропагандистская деятельность оказывает серьезное влияние на имидж, внутреннюю жизнь стран, расширяются возможности искусственного интеллекта, широкое распространение получили гибридные угрозы и deepfake, наши СМИ должны придерживаться принципов профессионализма, объективности, беспристрастности, высокого национального самосознания и патриотизма, решительно пресекать злоупотребления свободой слова и информации, ставить национальные интересы Азербайджана превыше всего.