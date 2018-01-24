Ильхам Алиев: "Когда подавляющее большинство населения имеет доступ к интернету, разговоры об ограничении свободы печати безосновательны"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ "80 процентов населения Азербайджана – пользователи интернета. Если интернет свободен, цензуры нет, а абсолютное большинство населения – пользователи интернета, то разговор об ограничении свободы печати лишен всяких оснований".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, отвечая на вопросы ведущего интерактивного заседания под названием «Стратегический взгляд: Евразия» Всемирного экономического форума в Давосе.

Ведущий: Президент Алиев, давайте поговорим о политической активности и европейской норме, связанной с правами человека. Многие считают, что это влияет не только на личное развитие индивидуумов, но и на общее экономическое развитие. То есть эти вопросы взаимосвязаны. Какова ситуация в Азербайджане в этой области? Ваша страна подвергается критике в связи со свободой печати.

Президент Ильхам Алиев: Считаю, что эта критика необоснованна. Если взглянуть на суть вопроса, то выясняется, что в Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные свободы, в том числе свобода печати. Пресса совершенно свободна. 80 процентов населения Азербайджана – пользователи интернета. Если интернет свободен, цензуры нет, а абсолютное большинство населения – пользователи интернета, то разговор об ограничении свободы печати лишен всяких оснований.

Ведущий: Почему в таком случае Азербайджан по свободе печати находится на 162-м месте в мире?

Президент Ильхам Алиев: Это имеет политические причины. Это не имеет никакой связи с реальностью. Еще раз хочу отметить, что в Азербайджане обеспечиваются все фундаментальные свободы, и государство осуществило большую программу, связанную с проведением во все села широкополосного интернета. Эта классификация построена на чрезвычайно предвзятом подходе. Порой данный подход недоброжелателен. Это – результат деятельности определенных политических центров на Западе.

Ведущий: Можете ли Вы назвать более конкретные адреса, откуда это исходит?

Президент Ильхам Алиев: Мне не хотелось бы говорить об этом более конкретно, известно, откуда это исходит. Но почему это так? Причина проста – Азербайджан является государством, проводящим независимую политику. Эта политика опирается на наши национальные интересы. Мы не ввязываемся ни в какие рискованные приключения, которые могут породить сложности для нашей страны. Как я уже отметил, внутренних рисков для нас нет. У нас стабильная политическая и экономическая ситуация. Все потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут исходить извне.

Предпринимались попытки вовлечь Азербайджан в кампании против определенных стран. Мы всегда оставались нейтральными. Мы не ведем игры против кого-либо и не являемся составной частью какой-либо рискованной кампании, не соответствующей нашим национальным интересам. То есть одна из причин нападок в том, что некоторые считают Азербайджан слишком независимым для небольшого государства. Подобные рейтинги некоторых НПО преследуют цель дискредитировать нашу страну, подорвать ее авторитет и представить Азербайджан как недемократическое государство. А это абсолютно не так.

Сегодня мы говорим как о политическом, так и экономическом развитии. Они неотделимы. Если по конкурентоспособности экономика Азербайджана удостаивается Всемирным экономическим форумом 35-го места, то это является хорошим показателем обеспечения свобод в стране. Недавно Давосский форум распространил новый отчет, связанный с доверием к политикам, Азербайджан находится там на 20-м месте. В другом отчете, касающемся всестороннего развития в развивающихся государствах, Азербайджан занимает 3-е место. То есть если бы данные, которые пытаются представить некоторые НПО, были правдивыми, то мы не могли бы добиться этих успехов. Мы должны смотреть на суть вопроса и реальную ситуацию, отделять определенные ожидания и политические мотивы, связанные с Азербайджаном, от реальности.