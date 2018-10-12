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    Ильхам Алиев дал соответствующее поручение по поводу состояния здоровья журналиста Сабухи Мамедли

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующее поручение по поводу оказания помощи в устранении проблем в состоянии здоровья журналиста Сабухи Мамедли. 

    Об этом Report сообщили в Совете печати. 

    В ответ на письмо, отправленное Советом печати Азербайджана президенту страны, было сообщено, что будут приняты меры для улучшения состояния здоровья журналиста.

    В письме Совета печати отмечается, что журналист страдает сахарным диабетом, у него печеночная и сердечная недостаточность. Жизнь С.Мамедова, состояние которого ухудшилось, на данный момент в опасности. 

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