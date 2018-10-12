Ильхам Алиев дал соответствующее поручение по поводу состояния здоровья журналиста Сабухи Мамедли

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал соответствующее поручение по поводу оказания помощи в устранении проблем в состоянии здоровья журналиста Сабухи Мамедли.

Об этом Report сообщили в Совете печати.

В ответ на письмо, отправленное Советом печати Азербайджана президенту страны, было сообщено, что будут приняты меры для улучшения состояния здоровья журналиста.

В письме Совета печати отмечается, что журналист страдает сахарным диабетом, у него печеночная и сердечная недостаточность. Жизнь С.Мамедова, состояние которого ухудшилось, на данный момент в опасности.