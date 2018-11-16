Икрар Харун: Пакистанским и азербайджанским СМИ необходимо более тесно сотрудничать

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Главный редактор пакистанского информационного агентства Dispatch News Desk (DND) Икрар Харун посетил агентство Report.

Как сообщает Report, в ходе визита он ознакомился с деятельностью агентства.

Также состоялась его встреча с главным редактором Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства.

На встрече также присутствовала глава русской службы DND Олександра Стефанишин.

Главный редактор Мурад Алиев проинформировал гостей о работе агентства, рассказал о новостной политике Report. Он отметил, что в деятельности Report за основу берется точность и надежность производимых агентством новостей.

М.Алиев подчеркнул готовность сотрудничать с DND в распространении новостей, касающихся двустороннего сотрудничества Азербайджана и Пакистана.

В свою очередь, главный редактор пакистанского информационного агентства Dispatch News Desk (DND) Икрар Харун отметил важность налаживания более тесного сотрудничества с Report и другими местными СМИ для донесения точной информации о происходящих в двух странах событиях.