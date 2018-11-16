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    Икрар Харун: Пакистанским и азербайджанским СМИ необходимо более тесно сотрудничать

    Главный редактор пакистанского информационного агентства посетил агентство Report

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Главный редактор пакистанского информационного агентства Dispatch News Desk (DND) Икрар Харун посетил агентство Report. 

    Как сообщает Report, в ходе визита он ознакомился с деятельностью агентства. 

    Также состоялась его встреча с главным редактором Report Мурадом Алиевым и сотрудниками отдела внешней политики агентства.

    На встрече также присутствовала глава русской службы DND Олександра Стефанишин.

    Главный редактор Мурад Алиев  проинформировал гостей о работе агентства, рассказал о новостной политике Report. Он отметил, что в деятельности Report за основу берется точность и надежность производимых агентством новостей.

    М.Алиев подчеркнул готовность сотрудничать с DND в распространении новостей, касающихся двустороннего сотрудничества Азербайджана и Пакистана.

    В свою очередь, главный редактор пакистанского информационного агентства Dispatch News Desk (DND) Икрар Харун отметил важность налаживания более тесного сотрудничества с Report и другими местными СМИ для донесения точной информации о происходящих в двух странах событиях. 

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