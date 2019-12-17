Азербайджанское информационное агентство Report примет участие на пресс-конференции Путина

Опубликован список журналистов, аккредитованных для участия в традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря.

Как сообщает российское бюро Report, аккредитацию на участие в пресс-конференции получили - 1895 журналистов из зарубежных и российских СМИ.

Report стал единственным информационным агентством Азербайджана, корреспондент которого примет участие в пресс-конференции. Из азербайджанских СМИ на пресс-конференцию получил аккредитацию также Общественное телевидение.

Напомним, что прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".