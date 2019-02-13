Президент Азербайджана: "И я в своей работе ссылаюсь на новости, получаемые из медиа"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ «Я всегда оказывал большую поддержку азербайджанским медиа. Наглядным подтверждением этого являются мои многочисленные встречи с представителями медиа, и я всегда старался своей работой оказывать поддержку развитию медиа. Рад, что сегодня азербайджанские медиа играют важную роль в жизни нашей страны.»

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли высказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 февраля в обширном интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву.

Глава государства отметил, что в своей работе ссылается на новости, получаемые из медиа, порой узнаёт из медиа о многих вопросах, мгновенно реагирует на них: «Я несколько раз высказывал свои мысли об этом, и считаю, что в будущем азербайджанские медиа будут играть еще большую роль в жизни нашей страны.

Должен также отметить, что иногда задают вопрос: почему Президент дает интервью большей частью иностранным медиа? Тому имеются две причины. Хотел бы высказать свое мнение и по этому поводу, чтобы это знали и азербайджанские медиа. Во-первых, доведение правды об Азербайджане до мира сегодня является вопросом, имеющим особое значение. Потому что сегодня в мире идет информационная борьба. В ряде случаев против Азербайджана выдвигаются крайне необоснованные обвинения, публикуется предвзятая, сфальсифицированная информация. Цель этого – нанести удар по имиджу нашей страны, заставить ее свернуть с пути развития, независимости и преподнести Азербайджан как отсталую страну. Поэтому наше присутствие в иностранных медиа, доведение нашей позиции имеют особое значение. То есть всей этой пропаганде против нас мы противопоставляем свои реалии, популяризируем Азербайджан как современное, сильное государство и доводим правду о стране. Это - первая причина. Вторая причина заключается в том, что я регулярно в различных форматах высказываю свое мнение о проводимой в стране работе. Многие мои выступления носят характер отчета. На регулярно проводимых заседаниях Кабинета Министров дается оценка проделанной работе, а самое главное - говорится о предстоящих делах. На мероприятиях, связанных с исполнением программ регионального развития, очень четко излагаются мысли о предстоящей в течение года работе. Таким образом, граждане Азербайджана слышат от меня, какая работа проделана, где мы добились успехов, где пока еще есть нерешенные проблемы, просчеты, в то же время высказываются мысли о предстоящей работе. Я регулярно довожу свои мысли по различным темам. Еще раз говорю, это – выступления, носящие отчетный характер, в то же время они связаны с предстоящей работой, направлениями. Поэтому в связи с данным вопросом существуют два фактора, и мне хотелось бы, чтобы азербайджанская пресса знала это. Но в то же время наше сегодняшнее интервью показывает, что я всегда был открыт для азербайджанской прессы, так будет и впредь».