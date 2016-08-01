​İTV подал жалобу в Верховный суд на решение в отношении НСТР

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Общественный телеканал (İTV) подал кассационную жалобу на судебное решение в отношении Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, заседание в Верховном суде назначено на 4 августа.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Азера Гусейнова.

Отметим, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011 году национальным телеканалам для съемок телевизионных фильмов было выделено 5 млн. манатов. В тот же год НСТР выделил для съемок представленного на телеканале İTV многосерийного художественного фильма "Карабахнаме" ("Qarabağnamə") 800 манатов. Однако съемки телевизионного фильма были приостановлены. В этом году НСТР подал в суд на İTV и потребовал вернуть 429 тыс. манатов. С данным иском НСТР обратился в Бакинский административно-экономический суд №1. Суд удовлетворил иск НСТР.

Не согласившись с решением суда, компания подала апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, апелляционная жалоба İTV была отклонена.