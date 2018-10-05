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    İTV объявил тендер на закупку камер видеосъемки

    © Report

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Компания общественного телерадиовещания (İTV) объявила открытый тендер.

    Как сообщает Report, тендер объявлен на закупку выездных съемочных камер, сетевого оборудования МАМ.

    Участники должны представить свои тендерные предложения в письменном виде за подписью, в запечатанном конверте. Участники тендера должны обладать необходимыми финансовыми и техническими возможностями для выполнения контракта. 

    Прием документов для участия в тендере завершится 25 октября.

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