Нацсовет: Худсоветы помогут предотвратить тривиальность в эфире азербайджанских телеканалов

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Национальный совет по телерадиовещанию заинтересован в наличии эффективно действующих художественных советов в составе вещателей. Потому что эффективная деятельность худсоветов может предотвратить ряд негативных фактов, тривиальность в эфире".

Об этом Report сказал руководитель отдела экспертизы, программирования и аналитики Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Азербайджана Тевеккюль Дадашев.

Он отметил, что в составе многих частных вещателей такие советы формально имеются: "Однако их активности мы не видим".

Т.Дадашев отметил, что НСТР старается наладить координацию между каналами для активной деятельности в эфире художественных советов и, в целом, устранения проблем, имеющихся в национальном эфирном пространстве.

По его словам, при отсутствии подобной координации не удается определить единые принципы в эфирном пространстве.

"Когда нет координации, рекламодатели диктуют вещателям свои условия. К сожалению, вещатели выбирают самый легкий способ повышения рейтингов – дешевые скандалы. Все это показывает, что вещатели не намерены проявлять категорическую волю в данном вопросе, что делает необходимым вмешательство НСТР в решение проблемы" , - подчеркнул он.