Хроника Западного Азербайджана: Район, переименованный в честь армянского большевика

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о районе Джалалоглу - исторической земле азербайджанцев, ставшей жертвой армянской политики изменения топонимов.

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о районе Джалалоглу - исторической земле азербайджанцев, ставшей жертвой армянской политики изменения топонимов.

Как передает Report, в передаче под названием "Район, к которому принадлежали кызылбаши" отмечается, что армяне, переселившись на Кавказ, стали искажать реальную историю местных народов, и их подобные повадки впоследствии легли в основу политики нынешней Армении.

Сообщается, что район Джалалоглу расположен на территории под названием Даглыг Борчалы в Лорийском махале Западного Азербайджана.

"В 1801 году в связи с присоединением Грузии к Российской империи территория района перешла под юрисдикцию последней в составе Тифлисской губернии. Сам же этот топоним связан с именем Эмира Мухаммед-бека Джалалоглу, происходившего из тюркского племени чепни", - подчеркивается в материале.