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Хроника Западного Азербайджана: Район, переименованный в честь армянского большевика

Хроника Западного Азербайджана: Район, переименованный в честь армянского большевика В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о районе Джалалоглу - исторической земле азербайджанцев, ставшей жертвой армянской политики изменения топонимов.
Медиа
21 декабря 2023 г. 01:37
Хроника Западного Азербайджана: Район, переименованный в честь армянского большевика

В рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации журналиста Аскера Ибрагимова был представлен сюжет о районе Джалалоглу - исторической земле азербайджанцев, ставшей жертвой армянской политики изменения топонимов.

Как передает Report, в передаче под названием "Район, к которому принадлежали кызылбаши" отмечается, что армяне, переселившись на Кавказ, стали искажать реальную историю местных народов, и их подобные повадки впоследствии легли в основу политики нынешней Армении.

Сообщается, что район Джалалоглу расположен на территории под названием Даглыг Борчалы в Лорийском махале Западного Азербайджана.

"В 1801 году в связи с присоединением Грузии к Российской империи территория района перешла под юрисдикцию последней в составе Тифлисской губернии. Сам же этот топоним связан с именем Эмира Мухаммед-бека Джалалоглу, происходившего из тюркского племени чепни", - подчеркивается в материале.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Cəlaloğluya niyə erməni bolşevikin adı qoyulub?

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