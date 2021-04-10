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Хикмет Гаджиев встретился с главой управления Администрации президента Турции

Хикмет Гаджиев встретился с главой управления Администрации президента Турции Турция поддержала Азербайджан во время Отечественной войны
Медиа
10 апреля 2021 г. 13:28
Хикмет Гаджиев встретился с главой управления Администрации президента Турции

Состоялась встреча помощника президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и главы Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттина Алтуна.

Как сообщает Report, во время встречи Х.Гаджиев отметил поддержку Турцией Азербайджана во время Отечественной войны.

Он также отметил, что во время 44-дневной войны медиа-органы братской страны проделали большую работу, направленную на то, чтобы донести до мира правый голос Азербайджана: "Благодарим Турцию за поддержку, оказываемую Азербайджаном в области медиа, мы высоко ценим это".

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev meets with Fahrettin Altun
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Türkiyə Prezident Administrasiyasının idarə sədri ilə görüşüb

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