Хикмет Гаджиев: Увеличение количества теле- и радиоканалов в последнее время является положительной тенденцией

Увеличение количества радиоканалов и появление новых телевизионных каналов в последнее время являются положительной тенденцией.

Увеличение количества радиоканалов и появление новых телевизионных каналов в последнее время являются положительной тенденцией.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "Х" по случаю Дня телевидения и радио Азербайджана - 6 ноября.

Он поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником.

Гаджиев напомнил, что 6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопередач. Бакинская телевизионная студия впервые вышла в эфир 14 февраля 1956 года, добавил он.