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Хикмет Гаджиев: Увеличение количества теле- и радиоканалов в последнее время является положительной тенденцией

Хикмет Гаджиев: Увеличение количества теле- и радиоканалов в последнее время является положительной тенденцией Увеличение количества радиоканалов и появление новых телевизионных каналов в последнее время являются положительной тенденцией.
Медиа
6 ноября 2024 г. 10:18
Хикмет Гаджиев: Увеличение количества теле- и радиоканалов в последнее время является положительной тенденцией
Хикмет Гаджиев

Увеличение количества радиоканалов и появление новых телевизионных каналов в последнее время являются положительной тенденцией.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "Х" по случаю Дня телевидения и радио Азербайджана - 6 ноября.

Он поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником.

Гаджиев напомнил, что 6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопередач. Бакинская телевизионная студия впервые вышла в эфир 14 февраля 1956 года, добавил он.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Recent increase in number of television and radio channels in Azerbaijan positive trend
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Son dövrlərdə teleradioların sayının artması müsbət tendensiyadır

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