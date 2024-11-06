Хикмет Гаджиев: Увеличение количества теле- и радиоканалов в последнее время является положительной тенденцией
Хикмет Гаджиев: Увеличение количества теле- и радиоканалов в последнее время является положительной тенденциейУвеличение количества радиоканалов и появление новых телевизионных каналов в последнее время являются положительной тенденцией.
Увеличение количества радиоканалов и появление новых телевизионных каналов в последнее время являются положительной тенденцией.
Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в социальной сети "Х" по случаю Дня телевидения и радио Азербайджана - 6 ноября.
Он поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником.
Гаджиев напомнил, что 6 ноября 1926 года в Азербайджане впервые началось вещание радиопередач. Бакинская телевизионная студия впервые вышла в эфир 14 февраля 1956 года, добавил он.
Bu gün - noyabrın 6-sı Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günü olaraq televiziya və radio işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd edilir.
Peşə bayramı münasibətilə Televiziya və Radio İşçilərinə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.