Хикмет Гаджиев: Организация Глобального медиафорума в Шуше имеет особое значение

Хикмет Гаджиев: Организация Глобального медиафорума в Шуше имеет особое значение

Шуша имеет особую ценность для азербайджанского народа, и организация Глобального медиафорума именно в этом историческом городе, пережившем также оккупацию, имеет особое значение.

Как сообщает корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на III Шушинском глобальном медиафоруме.

"Три года подряд в прекрасном городе Шуша проходит Глобальный медиафорум. Почему это именно этот город? Шуша, в некотором смысле, является местом вдохновения для творчества азербайджанского народа. И многие азербайджанские мыслители, философы, писатели, в том числе журналисты, родились в этом городе, и они творили в этом городе. Поэтому, следуя этой традиции, мы хотели бы вернуть вдохновляющее пение в город Шуша", - сказал он.

Помощник президента напомнил, что в форуме традиционно принимают участие гости из различных стран, в том числе представители медиа и научных кругов. По словам Гаджиева, другой важный фактор - Шуша пережила войну и оккупацию, что помогает широко осветить также постконфликтную ситуацию.

"К сожалению, про город Шуша, весь Карабах и Восточный Зангезур распространялись множество фейков. Например, геноцид в Ходжалы не был освещен в международных медиа должным образом. Всю правду доносили лишь азербайджанские медиа", - сказал он.

Гаджиев отметил, что организовав форум в Шуше Азербайджан пытается создать вдохновляющую и творческую среду и атмосферу, в которой можно предлагать и рекомендовать новые мысли о проблемах, с которыми мы сталкиваемся.