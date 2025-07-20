Хикмет Гаджиев: Освоение искусственного интеллекта — приоритетная задача для азербайджанских СМИ

Хикмет Гаджиев: Освоение искусственного интеллекта — приоритетная задача для азербайджанских СМИ

Сегодня перед азербайджанскими СМИ стоит важнейшая задача — освоение технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана — руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в беседе с журналистами на полях III Шушинского глобального медиафорума.

Он отметил, что уже проводятся регулярные встречи с руководителями медиа, на которых обсуждается практическое применение искусственного интеллекта в повседневной работе.

"Мы активно изучаем международные практики в этой области. Например, несмотря на некоторые технические проблемы с озвучиванием, уже есть хорошие результаты в сфере синхронного перевода с русского и английского языков на азербайджанский. Ряд медиаплатформ уже внедряют эти технологии", - сказал Гаджиев.

Хикмет Гаджиев также рассказал о проведенном эксперименте с искусственным интеллектом:

"Мы разместили статью, созданную искусственным интеллектом, в одном из азербайджанских СМИ. Однако никто не смог определить, что она была подготовлена ИИ", - добавил он.