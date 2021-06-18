Хикмет Гаджиев: Cоциальные медиа раздувают фейковые новости

"Социальные медиа раздувают фейковые новости. Искусственный интеллект еще более усугубляет эту проблему".

"Социальные медиа раздувают фейковые новости. Искусственный интеллект еще более усугубляет эту проблему".

Как сообщает Report, такое мнение на панельной сессии ”Информационная грязь в виртуальном мире и фейковые новости”, которая проходит сегодня в рамках Дипломатического форума в Анталье, высказал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в Анталье сегодня начал работу Дипломатический форум.

Мероприятие продлится с 18 по 20 июня. Сегодня, в первый день форума, со вступительными речами выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В мероприятии принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.