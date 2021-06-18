Хикмет Гаджиев: Cоциальные медиа раздувают фейковые новости

"Социальные медиа раздувают фейковые новости. Искусственный интеллект еще более усугубляет эту проблему".
Как сообщает Report, такое мнение на панельной сессии ”Информационная грязь в виртуальном мире и фейковые новости”, которая проходит сегодня в рамках Дипломатического форума в Анталье, высказал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Отметим, что в Анталье сегодня начал работу Дипломатический форум.
Мероприятие продлится с 18 по 20 июня. Сегодня, в первый день форума, со вступительными речами выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
В мероприятии принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.