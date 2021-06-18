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Хикмет Гаджиев: Cоциальные медиа раздувают фейковые новости

Хикмет Гаджиев: Cоциальные медиа раздувают фейковые новости "Социальные медиа раздувают фейковые новости. Искусственный интеллект еще более усугубляет эту проблему".
Медиа
18 июня 2021 г. 20:48
Хикмет Гаджиев: Cоциальные медиа раздувают фейковые новости
Хикмет Гаджиев

"Социальные медиа раздувают фейковые новости. Искусственный интеллект еще более усугубляет эту проблему".

Как сообщает Report, такое мнение на панельной сессии ”Информационная грязь в виртуальном мире и фейковые новости”, которая проходит сегодня в рамках Дипломатического форума в Анталье, высказал помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Отметим, что в Анталье сегодня начал работу Дипломатический форум.

Мероприятие продлится с 18 по 20 июня. Сегодня, в первый день форума, со вступительными речами выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В мероприятии принимают участие помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

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Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: “Social media magnifies fake news”
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “Sosial media saxta xəbərləri böyüdür”

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