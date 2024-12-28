Haber Global подготовил сюжет о телефонном разговоре Ильхама Алиева и Владимира Путина

18:08

Телеканал Haber Global подготовил сюжет о телефонном разговоре между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, в сюжете были освещены вопросы, обсуждаемые в ходе телефонного разговора между главами государств.

В материале также упомянуто извинение Путина в связи с авиакатастрофой, произошедшей в результате внешнего физико-технического воздействия в воздушном пространстве России на пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.