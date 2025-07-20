Haber Global подготовил репортаж о III Шушинском глобальном медиафоруме

В жемчужине Карабахского региона Азербайджана — городе Шуша завершился второй день III Глобального медиафорума.

В жемчужине Карабахского региона Азербайджана — городе Шуша завершился второй день III Глобального медиафорума.

Как передает Report, телеканал Haber Global подготовил специальный репортаж на эту тему.

В репортаже отражено выступление помощника Президента Азербайджана – руководителя отдела по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента Хикмета Гаджиева на панельной дискуссии на тему "Инновационные подходы: медиаграмотность в эпоху цифровых технологий".

Хикмет Гаджиев отметил, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан подвергся масштабным дезинформационным атакам. По его словам, азербайджанские журналисты и народ Азербайджана также боролись с потоками ложной информации.

Отметим, что III Шушинский Глобальный медиафорум продолжит свою работу завтра с панельными обсуждениями.