Haber Global: Почему самолету авиакомпании AZAL не позволили приземлиться в российских аэропортах?

25 декабря произошло крушение пассажирского самолёта Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный. Происшествие оставило множество вопросов без ответа.

25 декабря произошло крушение пассажирского самолёта Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный. Происшествие оставило множество вопросов без ответа.

Как сообщает Report , об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global.

В сюжете утверждается, что за инцидентом стоит Россия, и теперь возникает много вопросов: Самолет AZAL с 67 пассажирами на борту вылетел из Баку в Грозный в среду. Однако, приближаясь к столице Чечни, он неожиданно изменил маршрут и направился к казахстанскому городу Актау. При попытке аварийной посадки самолёт разбился. По данным азербайджанских официальных лиц, причиной катастрофы стали российские ракеты. Когда самолет вошёл в российское воздушное пространство, он был поражен системой ПВО России "Панцирь-С", которая пыталась сбить украинские беспилотники. Выпущенная ракета взорвалась рядом с самолетом, а осколки повредили корпус, оставив в нём крупные и мелкие пробоины. Пилоты подали сигнал бедствия и запросили аварийную посадку, однако разрешение на посадку в двух российских аэропортах было отклонено. Вместо этого самолет был направлен в более отдалённый аэропорт Актау на другой стороне Каспийского моря".

В сюжете отмечается, что эти детали могут указывать на преднамеренность произошедшего: "По мнению экспертов, могли быть силы, заинтересованные в том, чтобы самолёт упал в Каспийское море, так как это помогло бы России скрыть следы. Заявление российской гражданской авиации о том, что самолёт якобы столкнулся с птицами, также вызывает вопросы. Предполагается, что это заявление было сделано поспешно, чтобы отвлечь внимание от возможной причастности российских ракет".

В сюжете подчёркивается, что остаются и другие вопросы, требующие ответа: "Почему воздушное пространство Чечни в то время не было закрыто для гражданских самолётов? Почему полёты в аэропорту Грозного не были приостановлены? Эти вопросы указывают на серьёзные упущения. Что будет дальше? Азербайджан ожидает официальных извинений от России, признающей ответственность, умышленную или случайную. Также требуется наказание виновных в трагедии, унёсшей жизни 39 человек. После катастрофы в Актау продолжают звучать предупреждения о безопасности в воздушном пространстве".