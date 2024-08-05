Haber Global: Ожидания большого наплыва туристов в Париж в связи с Олимпиадой не оправдались

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже сопровождаются чередой неприятностей.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже сопровождаются чередой неприятностей.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, парижские рестораны, в том числе принадлежащие турецким предпринимателям, испытывают отток посетителей.

Ожидания большого наплыва туристов в связи с Олимпиадой не оправдались.

Предприниматели на фоне прогнозов о прибытии в город 15 млн туристов активно готовились к этому, однако обеспечить приток туристов в Париж в рамках Олимпиады не удалось. Несмотря на увеличение количества столиков и персонала в ресторанах, ожидания не оправдались.

По словам предпринимателей, обычно в конце июля - августе число туристов в Париже достигает пика, но в этом году наблюдается резкий спад по сравнению с предыдущими годами.