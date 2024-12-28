Haber Global: Отказ системы GPS самолета AZAL вызывает подозрения

Существует еще множество вопросов связанных с авиакатастрофой, на которые еще предстоит найти ответы.

Существует еще множество вопросов связанных с авиакатастрофой, на которые еще предстоит найти ответы.

Как сообщает Report , об этом в эфире турецкого телеканала Haber Global заявила руководитель отдела внешних новостей Сухейла Демир.

Она отметила, что одним из самых загадочных моментов является тот факт, что, несмотря на атаки украинских БПЛА, Чечня не закрыла свое воздушное пространство:

"Это проявление халатности. Во-вторых, в этом месяце Чечня уже несколько раз подвергалась атакам дронов. Каждый раз по этим инцидентам были сделаны официальные заявления. Однако на этот раз ситуация была проигнорирована, как будто ничего не произошло. Кроме того, ни Чечня, ни Россия не позволили самолёту приземлиться на российских аэродромах. Возможно, готовилось основание для того, чтобы транспортное средство упало в Каспийское море".

По словам Демир, вывод из строя системы GPS на борту самолета также является подозрительным и загадочным моментом: "После катастрофы российская сторона распространила информацию о столкновении самолета со стаей птиц. Но на самолете не было следов крови. Возможно, Россия пыталась отвлечь внимание. Россия должна извиниться и наказать тех, кто стал виновником происшествия. Очевидно, что в данный момент поездка в Россию опасна".