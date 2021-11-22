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Haber Global удостоен премии "Новостной канал года" в Турции

Haber Global удостоен премии "Новостной канал года" в Турции 14:04
Медиа
22 ноября 2021 г. 14:24
Haber Global удостоен премии Новостной канал года в Турции
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Состоялась церемония награждения V турецкой премией Altın Marka.

Как передает Report, в рамках мероприятия состоялось награждение добившихся лучших результатов представителей в сфере торговли, экономики, культуры, искусства и медиа.

В категории "Новостной канал года" премии удостоен телеканал Haber Global. Премия была вручена новостному координатору Haber Global Сардару Акдогару.

"Выражаю благодарность за такую оценку. С первого дня нашей деятельности мы стараемся доносить достоверную информацию до наших зрителей. Будем и впредь придерживаться этого принципа", - сказал он.

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Версия на английском языке Haber Global named News Channel of the Year in Turkey
Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Türkiyədə “İlin xəbər kanalı” seçilib

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