Haber Global удостоен премии "Новостной канал года" в Турции

Состоялась церемония награждения V турецкой премией Altın Marka.
Как передает Report, в рамках мероприятия состоялось награждение добившихся лучших результатов представителей в сфере торговли, экономики, культуры, искусства и медиа.
В категории "Новостной канал года" премии удостоен телеканал Haber Global. Премия была вручена новостному координатору Haber Global Сардару Акдогару.
"Выражаю благодарность за такую оценку. С первого дня нашей деятельности мы стараемся доносить достоверную информацию до наших зрителей. Будем и впредь придерживаться этого принципа", - сказал он.