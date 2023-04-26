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Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений

Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений Турецкий телеканал Haber Global и Общественное телевидение Азербайджана организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений.
Медиа
26 апреля 2023 г. 22:56
Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений

Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений.

Как передает Report, совместная трансляция началась в 21:30 по бакинскому времени и шла в прямом эфире.

Выступившие на передаче политологи с обеих сторон рассказали о широком спектре отношений между двумя странами.

Было отмечено, что турецко-азербайджанские дружественные и братские отношения, построенные на здоровой основе изречением великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", сегодня успешно развиваются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Наряду с этим, была подчеркнута позиция Азербайджана и Турции на фоне событий, происходящих как в мире, так и в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Haber Global" və İctimai Televiziya Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri mövzusunda ortaq yayım təşkil edib

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