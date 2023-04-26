Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений

Турецкий телеканал Haber Global и Общественное телевидение Азербайджана организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений.

Haber Global и Общественное телевидение организовали совместное вещание на тему азербайджано-турецких отношений.

Как передает Report , совместная трансляция началась в 21:30 по бакинскому времени и шла в прямом эфире.

Выступившие на передаче политологи с обеих сторон рассказали о широком спектре отношений между двумя странами.

Было отмечено, что турецко-азербайджанские дружественные и братские отношения, построенные на здоровой основе изречением великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", сегодня успешно развиваются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Наряду с этим, была подчеркнута позиция Азербайджана и Турции на фоне событий, происходящих как в мире, так и в регионе.