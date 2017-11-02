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    Гутерриш: за 10 лет в мире убили 930 журналистов

    Преступления в отношении журналистов зачастую остаются без наказанными

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Около 930 журналистов были убиты в мире с 2006 по 2017 год, а тысячи других подверглись домогательствам и притеснениям.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

    "С 2006 по 2016 год были убиты 930 журналистов и работников. Тысячи других регулярно подвергаются сексуальным домогательствам, притеснениям, задержаниям и неправильному обращению", - отметил Гутерриш.

    По его словам, преступления в отношении журналистов зачастую остаются без наказанными.

    "В девяти из 10 случаев виновные не привлекаются к ответственности", - констатировал генсек.

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