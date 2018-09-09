 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ГТК представит отчет в связи с реформами в таможенной сфере

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 12 сентября в региональном офисе Всемирной таможенной организации (ВТО) состоится пресс-конференция на тему "Реформы и результаты, проводимые в таможенных органах".

    Как передает Report, в конференции примет участие и руководство Государственного таможенного комитета (ГТК).

    Представители средств массовой информации, желающие принять участие на пресс-конференции должны пройти регистрацию на официальном сайте Государственного таможенного комитета до 14:00 11 сентября.

    http://customs.gov.az/az/komite/events/upcoming-ev...

    В заявлении ГТК говорится, что на мероприятии будет обеспечено участие только зарегистрированных журналистов.

    Отметим, что региональный офис ВТО находится по адресу ул. Натика Алиева 4-а.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi