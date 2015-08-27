​Группа журналистов встретилась с прокурором города Баку

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Группа журналистов провела перед прокуратурой города Баку акцию в связи со смертью журналиста Расима Алиева, который скончался в Клиническом медицинском центре.

Как сообщает Report, на акции прозвучало требование наказать врачей, допустивших халатность по отношению к Р.Алиеву.

Журналистов принял прокурор города Баку Азиз Сеидов, который выслушал их требования.

А.Сеидов заявил о необходимости представления журналистами своих требований в прокуратуру.

28 августа ожидается повторное принятие журналистов А.Сеидовым.

Напомним, что 8 августа приблизительно в 18:00 житель Баку Алиев Расим Магомедали оглу 1984 года рождения был избит группой неизвестных лиц перед магазином "Байыл маркет" на территории поселка Байыл Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа примерно в 05:00.

По факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК, создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников городской прокуратуры и Главного управления полиции города.

Дело, которое находится под особым контролем главы государства и вызвало большой общественный резонанс, было раскрыто в кратчайшие сроки, были установлены и привлечены к следствию подозреваемые в его совершении.

На предварительном следствии выяснилось, что 6 августа Джавид Гусейнов, 1988 года рождения, уроженец Джабраильского района, при ответе на вопросы журналистов после матча "Габала" - "Аполлон" (Кипр), который состоялся в Баку, повел себя неподобающе, после чего видеооператор сайта Ann.tv Расим Алиев раскритиковал его на своей странице в Facebook, и поэтому Д.Гусейнов позвонил Р.Алиеву, требуя от него опровержения его слов.

После этого двоюродный брат Д.Гусейнова, 1994 года рождения, уроженец города Баку Эльшан Исмаилов позвонил Р. Алиеву и потребовал опровергнуть свои слова, на этой почве между ними возник конфликт. В результате Эльшан Гусейнов позвал своих знакомых Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева в целях отомстить Р.Алиеву, они встретились с последним 8 августа примерно в 16 часов перед магазином "Байыл маркет" в поселке Байыл, где избили Р.Алиева, нанося ему удары руками и ногами, тем самым причинив тяжелые телесные травмы с повреждениями внутренних органов, после чего скрылись с места происшествия. Р.Алиев на машине скорой помощи был доставлен в 1-й Клинический медицинский центр, где был прооперирован. Однако несмотря на это, спасти его не удалось и он скончался 9 августа приблизительно в 05.00.

В ходе следствия выяснилось, что один из участников группы Ариф Алиев сломал телефон iPHONE-5, принадлежащий Р.Алиеву, и выбросил его в мусорное урну неподалеку от дома торжеств "Арзу" в поселке Бакиханова, где он проживает. Данный телефон был изъят в качестве вещественного доказательства и прикреплен к уголовному делу.

Проводятся мероприятия по выявлению других вещественных доказательств.

Э.Исмаилов, С.Мустафаев, Д.Мамедов, К.Мадатов и А.Алиев были признаны виновными в совершении деяний, предусмотренных в ст. 126.3 Уголовного кодекса, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

На данной стадии следствия Джавид Гусейнов обвинен по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении при организаторстве его двоюродного брата Э.Исмаилова, а после совершения преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. Решением суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.